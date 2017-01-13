Silahlarıyla birlikte teslim oldular

Suriye Arap Haber Ajansı SANA’nın haberine göre Suriye’nin Berada Vadisi’nde bulunan köy ve kasabalarda yüzlerce kişi Suriye Hükümeti’nin ilan ettiği af kapsamında silahları ile teslim olup aftan yararlandı.
Berada Vadisi Ulusal Uzlaşma sorumlusu Ali Muhammed Yusuf aralarında 60 silahlı kişinin de bulunduğu 500 kişinin çıkarılan af kapsamında teslim olmalarının ardından işlemlerinin yapılarak serbest bırakıldıklarını açıkladı. Berada Vadisinin kısa süre içinde tamamıyla terör ve silahlılardan arındırılacağına işaret eden Yusuf, bu bölgelerdeki devlet kurumlarının yeniden faaliyete gireceğini, teröristler tarafından sabote edilen altyapı ve hizmet kurumlarının da onarılacağını kaydetti.
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SİLAHLARIYLA BİRLİKTE TESLİM OLDULAR
Suriye'nin Berada Vadisi bölgesinde yüzlerce kişi silahıyla af kapsamında teslim oldu.
Suriye Arap Haber Ajansı SANA’nın haberine göre Suriye’nin Berada Vadisi’nde bulunan köy ve kasabalarda yüzlerce kişi Suriye Hükümeti’nin ilan ettiği af kapsamında silahları ile teslim olup aftan yararlandı.
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