Silahlı Hürkuş havalanmaya hazırlanıyor

TAI tarafından geliştirilen milli eğitim uçağı Hürkuş’un silahlandırma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından silahlandırılan Hürkuş-C’nin ilk prototipinin tam halini gösteren fotoğrafı yayınladı. MSB’den yapılan açıklamada Hürkuş-C’nin 2018’de TSK envanterinde olacağı duyuruldu.

Vatan gazetesidnen İlker Akgüngör'ün haberine göre Çalışmaları yakından takip eden Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, silahlı Hürkuş’u geçtiğimiz günlerde TAI tesislerinde yakından incelemişti. Testleri yakında başlayacak olan Hürkuş-C’ye milli mühimmatlar takıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na verilecek Hürkuş-C’de lazer güdümlü füzelerin dışında iki tane 12.7 milimetrelik makineli tüfek bulunacak. Kanat altındaki podlara 8’er km menzile sahip 2x2 UMTAS ile 2x4 Cirit takıldı. Silahlı Hürkuş ayrıca yine Roketsan üretimi lazer güdümlü roket Mızrak ile TÜBİTAK/SAGE tarafından geliştirilen hassas ve kanatlı güdüm kitlerini de kullanacak.

Yakın atış desteği

‘Yeni nesil hafif taarruz ve silahlı keşif uçağı’ olarak tanımlanan Hürkuş-C, TSK’nın özellikle terörle mücadele de çok ihtiyaç duyduğu yakın hava desteğini sağlayacak. Sahada çatışan birliklere yakın atış desteği verecek olan Hürkuş-C’nin en önemli avantajları 4 saati geçen uzun havada kalış süresi ile dar alandaki yüksek manevra kabiliyeti olarak biliniyor. Hürkuş-C, T-129 ATAK taarruz helikopteri ile ve jet motorlu savaş uçakları arasındaki boşluğu dolduracak.

1.5 ton mühimmat taşıyor

Dijital güvenli haberleşme ile görüntü ve veri aktarabilecek silahlı Hürkuş’da termal görüntüleme, nişangah sistemi, zırhlandırılmış yapı, kendini koruma sistemi, gece görüş uyumlu sayısal kokpit ile gelişmiş aviyonik sistemler bulunuyor. Silahlı İHA’dan en büyük farkı taşıma kapasitesi olan Hürkuş-C, 7 farklı yük istasyonuna yerleştirilebilen 1.5 ton mühimmatı taşıyabiliyor.