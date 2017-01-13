SİLAHLI SOYGUNCUYU YAKA PAÇA DIŞARI ATTI

Silahlı soyguncuyu yaka paça dışarı attı

Pendik'te bir eczaneye giren silahlı soyguncuyu eczacı böyle dışarı attı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Pendik'te bulunan nöbetçi bir eczaneyi soymaya çalışan maskeli ve silahlı soyguncu, eczacı tarafından yaka paça kapı önüne atılınca ateş açtı. Kurşunların hedefi olmaktan kıl payı kurtulan eczacı ile soyguncu arasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay geçtiğimiz önceki gün Pendik Tandoğan Caddesi'ndeki bir nöbetçi eczanede meydana geldi. Eczaneye giren kimliği henüz belirsiz bir kişi, işyeri sahibi Taner Doğan'dan para istedi. Yerinden kalkan Doğan, soyguncuyu yaka paça dışarıya attı. Doğan kapıyı kapatırken soygun girişiminde bulunan kişi ateş açtı. Kurşunlar eczanenin camına isabet ederken soyguncu hızla kaçtı. Olay yerine gelen polis, eczanede inceleme yaptı. Polis, kaçan soyguncuyu arıyor.

SİLAHLI SOYGUNCUYA BÖYLE DİRENDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan i Taner Doğan "Yaptığının aslında doğru bir hareket olup olmadığın bilmiyorum. Ağzı burnu bereyle atkıyla kapalı vaziyette eczanemize geldi. Kasadakileri vermemi söyledi. Ben o anda bir şekilde kasadakileri vermemeye karar verdim. Ve anında hareket edip şahsı dışarıya attım. Aslında doğru bir hareket değil onu kabul ediyorum. Neticesinde de kişiyi dışarıya çıkardık. Dışarıdan içeriye ateş açtı. 2 el ateş açtı. Tam o sırada ben kapıyı yeni kapatmıştım. Yalnız olduğum anda geldi" şeklinde konuştu. 

811
CHP'den erken seçim çıkışıCHP'den erken seçim çıkışı
Büyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştuBüyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştu
12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler
Meclis'teki kürsü mikrofonu kaybolduMeclis'teki kürsü mikrofonu kayboldu
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz isimDiriliş Ertuğrul'a sürpriz isim
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıDigitürk tüm maçları ücretsiz yaptı
ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...
Akit TV'ye Kılıçdaroğlu cezasıAkit TV'ye Kılıçdaroğlu cezası
Sibel Can tam 200 kilo verdiSibel Can tam 200 kilo verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS