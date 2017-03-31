Sıla'nın yeni imajı şaşırttı

Parçaları kadar güzelliğiyle de dikakti çeken Sıla, açık kahverengi saçlarından vazgeçti.
Baharın gelişi ile radikal bir değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyatan şarkıcı, instagram'da yeni imajından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.
Hayranlarından tam not alan Sıla'nın fotoğrafı 100 bin beğeni aldı.
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