YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

SİLİVRİ'DE İLK DARBE DURUŞMASI BAŞLADI

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

İstanbul'da darbe girişimine ilişkin davada 29 polisin yargılanmasına başlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubu hakkında açılan davanın Silivri duruşma salonunda görülmesine başlandı. Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitiyle başlayan ilk duruşmanın Cuma gününe değin süreceğini açıkladı.

İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir, duruşmanın başlamasının ardından salondakilere de bir takım hatırlatmalarda bulundu. İlk duruşma için yalnızca bugüne tarih verildiğini ancak duruşmanın Cuma gününe kadar süreceğini belirten başkan Demir, "İlk iki gün(bugün ve yarın) sanıkların savunmaları tamamlandığı halde üçüncü gün(Perşembe) ifadelerini almak üzere tanıkları çağıracağız. Dördüncü gün ise taleplerinizi alcağız" dedi.

Duruşmaya 13.00-14.00 saatleri ara verileceğini ve duruşmanın Sesli Görüntülü Bilişim Sitemi ile kaydedileceğini ifade eden başkan Demir, "Kayıt aldığımız CDler 120 dakika hafızalıdır. Bu nedenle her 110 dakikada bir 10 dakika ara vereceğiz" şeklinde konuştu.

Duruşma salonunda 1'i başka suçtan olmak üzere 25 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya yaklaşık 20 sanık yakını da katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitleri ile devam ediyor.

İHA
60
Hıncal Uluç'a çok ağır suçlamaHıncal Uluç'a çok ağır suçlama
Akıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlarAkıncı Üssü'nde yakıt tanklarını sığınağa saklamışlar
Düşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklamaDüşen Rus uçağıyla ilgili yeni açıklama
Ali Ağaoğlu kızını evlendirdiAli Ağaoğlu kızını evlendirdi
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
AP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşıAP Başkanı Türkiye'ye hızlı vize serbestine karşı
Demet Akbağ bu kez kendisi şakalandıDemet Akbağ bu kez kendisi şakalandı
Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS