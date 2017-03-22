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SİLİVRİ'DE KORKUTAN FABRİKA YANGIN

Silivri'de korkutan fabrika yangın

Silivri'de bir fabrikada sabaha karşı yangın çıktı.

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Silivri'de sabaha karşı elyaf ve mantolama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi.

Yangın Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 04:00 sıralarında Fulya Caddesi üzerinde bulunan 8 bin metrekare üzerine kurulu elyaf ve mantoloma malzemesi üretilen bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan fabrikaya müdahale etmeye başlarken, bir yandan da takviye istedi. Olay yerine gelen takviye itfaiye ekipleride yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürülere soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Silivri'de korkutan fabrika yangın

ALEV ALEV YANDI

Bu arada fabrikada çıkna yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alev alev yanan fabrikaya itfaiyenin müdahalesi görülüyor.

 

DHA
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