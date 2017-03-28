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SİLİVRİ'DEKİ KADIN CİNAYETİNİN ZANLISI İNTİHAR ETTİ

Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti

İstanbul'un Silivri ilçeisinde ormanlık alanda öldürülen kadının cinayet zanlısı intihar etti.

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İstanbul'un Silivri İlçesi'nde ormanlık alanda başından ve sağ kolundan pompalı tüfekle vurularak öldürülen kadın cesedinin 39 yaşındaki Demet Genç'e ait olduğu belirlendi. Genç'in katil zanlısı olarak aranan 49 yaşındaki Cemalettin Yaran ise Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Silivri'nin Büyükçavuşlu Kurtdere mevkiinde önceki gün ormanlık alanda çobanlar tarafından tabanca ile vurularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada pompalı tüfekle başı ve sağ kolundan vurulan kadının Demet Genç olduğunu belirledi. Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir eğlence mekanında çalıştığı belirlenen Genç'in en son işyerinden Cemalettin Yaran ile birlikte çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Cemalettin Yaran'ın Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirleyerek, durumu sorumluluk alanı olan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.

Jandarmanın aradığı Cemalettin Yaran'ın misafirliğe gittiği ağabeyinin evinde olduğu belirlendi. Kendisinin arandığını öğrenen Yaran, ağabeyini alışveriş yapması için evden dışarıya gönderdikten sonra yanında taşıdığı pompalı tüfekle intihar etti. Eve gelen ağabey Celalettin Yaran, kardeşinin cansız bedenini bulunca durumu jandarmaya bildirdi. Cinayet şüphelisi olarak aranan ve intihar eden Celalettin Yaran'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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