SİLİVRİ'DEN KAÇANLAR YAKALANDI

Silivri'den kaçanlar yakalandı

Otobüslerle Silivri'ye getirilerek tekneye bindirilen 278 kaçak göçmen İstanbul Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ortak operasyonu ile yakalandı.

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Silivri'de yaşayan bazı vatandaşlar otobüslerle sahile getirilen kaçak göçmenleri tekneye bindirilerek götürüldüğü bilgisini verdi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Tekneye binmeye çalışan 8 kişi gözaltına alınırken, diğerleri tekneyle açıldı. Hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildi. Sahil güvenlik botları tekneye operasyon düzenleyerek 270 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 278 kişinin yakalandığı operasyonda, bu kişilerin göçmen misafirhanelerine buradan da ülkelerine gönderileceği bildirildi. 

Hürriyet
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