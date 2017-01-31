Şimdi de altın biberon ve emzik modası

Satıcıların söylediğine göre bu yıl altın biberon ve emzik moda. Türklerin yanı sıra en çok Arap turistlerin satın aldığı altın emziklerin fiyatı 550 liradan başlıyor 4 bin liraya kadar uzanıyor. Altın biberonlar ise üzerindeki işlemelere göre 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Sözcü gazetesinden Turgut Erat'ın haberine göre kuyumcular altın emzik ve biberonu aslında Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmek için ürettiklerini belirtiyor. Ancak İstanbul’da yaşayan Türklerin ve arapların da rağbet göstermesiyle altın emzik ve biberon iç piyasada satılmaya başlandı. İstanbul’un lüks alışveriş semtlerinden olan Nişantaşı’nda ise her vitrinde görmek mümkün.

550 LİRADAN 4 BİN LİRAYA KADAR EMZİK VAR

14 ayar ve 22 ayar altınla üretilen ürünlerin fiyatları üzerindeki işlemelere ve gramaja göre değişiyor. 14 ayar altınla üretilen emziklerin en ucuzu 550 lira. Röportaj yaptığımız Cengiz Tan müşterilerinin isteğine göre de standart üretimin dışında ürün siparişi aldıklarını belirtiyor ve ürünlerin bebek sağlığı açısından sakıncalı olmadığını söylüyor. Biberonların fiyatı ise ortalama 800 liradan başlıyor. Biberonu altının yanı sıra pırlanta ile süsleten müşteriler ise 10 bin lirayı gözden çıkarıyor.