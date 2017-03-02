Şimdi de Milli Yemek Kartı geliyor !

İstanbul Yemek kartı firmaları ile restoran ve lokantaların komisyon oranları kavgası sürerken, büyük zincirleri sözleşme yenilemekten uzak duruyorlar. Yerel marketler ise müşteriyi kaçırmama ile zararı engelleme arasında ikileme düşse de kartlarla çalışmaya şimdilik devam ediyorlar. Boykot restini çeken restoran ve lokantaların temsilcileri ise yeni bir milli yemek kartı için çalışmaları hızlandırdı.



Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TURES) Başkanı Ramazan Bingöl, dernek olarak alternatif bir yemek kartı çalışması yaptıklarını bildirdi. Bu konuda bir finans kuruluşu ile çalıştıklarını anlatan Bingöl, “Tüm esnaflar bu çalışmada arkamızda. Yeni bir yerli ve milli kart yapacağız. Burada komisyon oranı dünyada olduğu gibi yüzde 3- 4 civarında olacak. İşverenlere bir iskonto uygulanmayacak. Bize bindirilen ekstra komisyon zaten bu yüzden oluyordu. Patronların buna ihtiyacı mı var?” dedi. İstanbul Ticaret Odası’nın da (İTO) önce iskontolu bir sözleşme imzaladığına değinen Bingöl, iskonto nedeniyle restoranların zor duruma düştüklerini İTO Başkanı Çağlar’a anlattıklarını kaydetti. Çağlar, İTO’nun sözleşmesini iptal ederek, iskontosuz olarak yeni bir sözleşme yapmıştı.



Geçen yıl da Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu yerli bir yemek kartı çıkarmıştı. Yıllık 2 milyar dolarlık işlem hacimli pazara Gusto- Kart ile giren federasyon, 5 milyon liralık yatırım gerçekleştirmişti.



Komisyon düşmeden anlaşma yok



Yemek kartlarının yeni sözleşmelerde 1.5 puanlık komisyon artışı yapmak ve vadeleri uzatmak istemesine karşın büyük zincirler rest çekerek karşılık verebiliyor. Bunların en başında Burger King’i de bünyesinde bulunduran TAB Gıda geliyor. Yılbaşından bu yana bir yemek kartıyla sözleşmesini yenilemeyen şirket, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada diğer yemek kartlarıyla çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Şirket, buna neden olarak komisyon oranlarını gösteriyor. TURES Başkanı Ramazan Bingöl, boykot kararını bekleyen bir çok zincir mağazanın olduğu bilgisini de paylaştı. Yemek kartı şirketlerinin İTO’ya sunduğu rapor çerçevesinde, Başkan Çağlar, restoran ve lokanta temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıdan çıkan sonuç ise işverenlerin bu yemek kartlarını iskonto istemeden almasının güçlü şekilde vurgulanması. İskonto ortadan kalkarsa, komisyonlar da doğrudan aşağıya çekilmiş olacak.



Bir kere girdik, şimdi çıkamıyoruz



Restoran ve lokantaların dışında yemek kartlarının geçerli olduğu bir başka kanal da marketler. Restoranlardaki sorunun aynısını marketler de yaşıyor. Adana’daki bir yerel market olan Groseri’nin ortaklarından Ersin Özdemir, yemek kartlarının ilk geldiği yıllarda yeni müşteriye ulaşmak adına, cüzi komisyonla sözleşme imzaladıklarını bildirdi. Bugün tüm kartlarla çalıştıklarını ifade eden Özdemir, “Nerdeyse çift haneli rakamlara dayanan bir komisyon ödüyoruz. Bu kartlar markette, benzin istasyonunda ve benzeri yerlerde de geçerli. Bir defa girmişim şimdi çıkamıyorum. Boykot düşünmüyoruz. Çünkü müşterim de bu kuponları bende geçiyor diye aldı. Kötü bir alışkanlığa alıştırılmış kişi gibiyiz” dedi.