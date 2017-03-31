Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep'te, sabah erken saatlerde Gaziantep Ticaret Borsası'nı (GTB) ziyaret etti. Ağbal, günün ilk buğday pazarlığını yaparak alış gerçekleştirdi. Satıcıyla kıyasıya pazarlığa giren Ağbal, kilosu 1 lira 7 kuruştan satışa sunulan 1 kamyon buğdayı 1 lira 4 kuruştan alarak adına tescilletti.

Daha sonra borsa yöneticileri ve esnafla kahvaltı yapan Ağbal, burada yaptığı konuşmada hükümet olarak en büyük desteği her zaman tarıma verdiklerini söyledi. 2017 yılında tarım sektörü için 30 milyar lira bütçe ayrıldığını ifade eden Ağbal, "Bu bütçeden 13 milyar lirasını doğrudan çiftçimize aktarıyoruz. Yine bunun 5- 6 milyar lirasını süspansiyon ödemeleri olarak, işte Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden kaynak olarak çiftçilerimize aktarıyoruz. Özellikle son yıllarda sulama yatırımlarına, gölet yatırımlarına, kanal yatırımlarına ayrı bir önem vermeye başladık. Yeter ki bütün bölgelerde havza bazlı geliştirdiğimiz modelde üretim olsun" dedi.

16 Nisan'da yapılacak olan referandumla ilgili de konuşan Bakan Ağbal, değiştirilecek Anayasa'nın Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu aktararak şunları söyledi:

"Önemli bir Anayasa değişikliği yapıyoruz. Ülkenin önünü açacak, ülkeyi büyütecek, şu yaptığınız işlerin önünü açacak bir değişiklik yapıyoruz. Bu ülke 10 yıllardır çok sıkıntı çekti. 90'lı yıllarda istikrarsızlıkların, siyasi kırılganlıkların bu ülkeye ne kadar maliyeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülke 11 yıl yerinde saydı. Ak Parti iktidara geldi. Bugüne kadar gerçekten çok iyi işler yaptık. Ülkede ekonomide, siyasette kalıcı bir istikrar sağladık. Diyoruz ki, şimdi tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Bu kadar güzel işler yaptık, ülkeyi bu kaos halinden, batık halinden aldık. IMF'ye olan bütün borçları ödedik. Türkiye her bakımdan uluslararası alanda söz sahibi ülke haline geldi. Gelin diyoruz; bir sıçrama daha yapalım. Bu ülkenin çok daha iyi yerlere gelmeye hakkı da var buna da layığız. Ülke olarak geldiğimiz nokta yeterli değil. Bütün bu yapılan yatırımlar bütün bu yapılan işler geçmişe göre iyi ama gelecek için çocuklarımız için, torunlarımız için, ülkemiz için daha çok kat etmemiz gereken yol var. Bunu yapmak için her şeyin başında, gelin diyoruz; bu ülkenin yönetim sistemini adamakıllı değiştirelim. Ülkenin önü açılsın ve siyasi istikrar kalıcı hale gelsin. Bu ülkeyi bir birine düşüren kardeşi kardeşe düşüren, siyasetteki bölücülükleri, siyasetteki kırılganlıkları ortadan kaldıralım."

Bakan Ağbal, konuşmasının ardından esnafın sorularını cevapladı.