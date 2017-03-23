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SİMGE SAĞIN HAKKINDA ÇOCUK İDDİASI

Simge Sağın hakkında çocuk iddiası

Simge Sağın'ın gizlediği bir çocuğu olduğu iddia edildi.

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Simge Sağın'ın, herkesten sakladığı bir çocuğu olduğu iddia edildi.

2015 yılına ‘Miş Miş’ adlı parçası ile müzik listelerine damgasını vuran ve Türkiye’de geniş çaplı tanınan Simge Sağın hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
 
İddiaya göre; aranjör Ozan Bayraşa ile uzun zamandır birlikte olan ünlü şarkıcının, eski evliliğinden bir çocuğu bulunuyor. Sağın'ın bu gerçeği saklamak için büyük çaba harcadığı, en yakın çalışma arkadaşlarına bile açıklama yapmaktan kaçındığı ileri sürüldü.

SİMGE SAĞIN'DAN AÇIKLAMA: TÜM İDDİALAR ASILSIZ!
 
Ünlü şarkıcının, söz konusu haberler hakkında yaptığı açıklama şöyle:
 
"22 Mart Çarşamba gecesi saat 23.00'de 1 An Tv'de  yayınlanan, sunuculuğunu Cem Aydınlı, Yeşim Erçetin, Esra Sönmezer ve Tuğçe Özbudak'ın yaptığı ''Bir De Bizden Dinleyin' isimli sözde magazin programında hakkımda ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. 
 
Programda direkt olarak şahsıma yapılan '(Çok alkollüyken eski menajeri Cihan Tüke''i çok kötü bir şekilde taciz etti söylemleri ve çocuğum olduğuna dair iddialar) tamamen iftiradan ibarettir. 
 
Cem Aydınlı ve diğer sunucuların özel hayatım ile ilgili bu denli yanlış ve çarpıtılmış düşünceleri, bir magazin programı içerisinde beni seven insanları, magazin gazetecilerini  ve tüm izleyicileri yanıltmaya sebebiyet vermelerini  kınıyorum. 
 
Şahsım adına başlatılan büyük bir karalama kampanyası olduğunu ve söz konusu programda da bu bir iddiadır şeklinde söylemlerinden dolayı bu haberlere siz değerli basın mensuplarının itibar etmemesini önemle rica ederiz. 
 
Konuyla ve kişilerle ilgili yasal süreç başlatılmış olduğundan basın açıklamamızı dikkate almanızı ve gündemi gereksiz yere meşgul eden bu asılsız haberin kullanılmamasını rica ederim.
 
Saygılarımla."

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