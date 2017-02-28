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SİMİTÇİ FIRININDA YANGIN: 1 YARALI

Simitçi fırınında yangın: 1 yaralı

Simitçi fırınında çıkan yangında tezgahın altında saklanarak kurtulmaya çalışan kişi yaralandı.

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Simitçi  fırınında çıkan yangında, alevlerden tezgahın altına saklanarak kurtulmaya  çalışan kişi yaralandı

Adana'da simitçi fırınında çıkan yangında bir kişi  yaralandı. 

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir simitçi fırınında  yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iki katlı iş yerini tamamen kaplayan  yangını kısa sürede söndürdü.

Müdahalenin ardından içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden  ekipler, tezgahın altındaki boşlukta bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve ismi belirtilmeyen kişi, ilk müdahalenin  ardından ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

AA
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