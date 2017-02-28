Simitçi fırınında yangın: 1 yaralı

Simitçi fırınında çıkan yangında, alevlerden tezgahın altına saklanarak kurtulmaya çalışan kişi yaralandı

Adana'da simitçi fırınında çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki bir simitçi fırınında yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iki katlı iş yerini tamamen kaplayan yangını kısa sürede söndürdü.

Müdahalenin ardından içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden ekipler, tezgahın altındaki boşlukta bir kişinin bulunduğunu fark etti.

Vücudunda yanıklar oluşan ve ismi belirtilmeyen kişi, ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.