SİNAN ÇETİN’İN OĞLU BU KEZ NEDEN HAKİM KARŞISINDA ?

Sinan Çetin’in oğlu bu kez neden hakim karşısında ?

Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, bu kez karıştığı bir kavga nedeniyle hakim karşısına çıktı.

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Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olduğu, diğerinin yaralandığı kazada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, bu kez karıştığı bir kavga nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia ediliyor. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı kavga ettikleri için müşteki-sanık sıfatıyla Rüzgar Çetin ve Ahmet İhsan Tigrel avukatlarıyla hazır bulundu.

Duruşma sonrasında Rüzgar Çetin, avukatıyla adliyeden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Asansörü kullanmayan Çetin, merdivenlerden koşarak indi.

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