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SİNAN OĞAN'A SALDIRAN KİŞİ SERBEST !

Sinan Oğan'a saldıran kişi serbest !

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuşmasını engelleyerek kürsüyü deviren saldırgan serbest bırakıldı.

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Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuşmasını engelleyerek kürsüyü deviren ve hakkında saldırı suçundan işlem yapılan şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Beşiktaş'taki özel bir üniversitede panele katılan Oğan'ın konuştuğu kürsüyü sahneye çıkıp deviren Ömer Faruk Y'nin, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Emniyette "saldırı" suçundan işlem yapılan Ömer Faruk Y, daha sonra nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta dün özel bir üniversitede panele katılan Oğan'ın konuşması sırasında sahneye çıkıp kürsüyü deviren Ömer Faruk Y. olay yerinden ayrılmış, şüpheli daha sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

AA
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