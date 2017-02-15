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SİNAN OĞAN'DAN AK PARTİ İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA

Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, Ak Parti'nin 'Halk Özel Harekât' gibi bir paramiliter yapılanma çalışması içinde bulunduğunu iddia etti.

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Sinan Oğan bu iddiasını Sözcü gazetesinden Nil Soysal'a verdiği röportajda dile getirdi. 

Oğan iddiasını şu sözlerle sürdürdü:

“Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildikleri, silah kullanmanın öğretildiğini biliyoruz. Bu yarı milis gücü ha dediklerinde sokağa çıkarıp toplumun diğer kesiminin üzerine salacak bir çalışma içerisindeler. Ama buna rağmen ben Türk Milleti'nin sağduyusuna her zaman güvendim, hâlâ da güveniyorum. Ne olursa olsun bu milleti böyle bir iç çatışmaya sürükleyemezler. Terör artabilir, başka şeyler olabilir, içeriyi karıştırmaya çalışabilirler, ama bunların hiçbiri sokak çatışmalarına varacak düzeyde olmaz.”

Sözcü
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