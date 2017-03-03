Sinan Oğan'dan Binali Yıldırım hakkında şok iddia

MHP'den ikinci kez ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, AKP'den kendisine milletvekilliği teklifi geldiğini öne sürdü. “Ülkem için ülküm için hayır” sloganı ile kampanya yürüten Oğan, telifin 1 Kasım seçimleri öncesinde Başbakan Binali Yıldırım'dan geldiğini söyledi. 2015 yılı Eylül ayında, o dönem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Binali Yıldırım'ın kendisini Beştepe'den telefonla aradığını belirten Oğan, görüşmenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını ifade etti.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre Oğan, Yıldırım ile daha önce iyi diyaloglarının olduğunu hatırlatıp şöyle dedi:

“Aramızdaki bu münasebetlerimize istinaden beni Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan arayıp ‘Milletvekili adayımız olur musun? Iğdır ya da istediğin bir ilden seni aday gösterelim' dedi. MHP'den başka bir yerde asla siyaset düşünmüyorum diyerek bu teklifi reddettim.”

Oğan, referandum kampanyası için de şunları söyledi:

“Ben halen ülkem için, ülküm için hayır mesajı ile sahadayım. Türklüğü ayaklarının altına alanlara nasıl evet dersin? Cumhuriyete saldıran, T.C.'yi tabelalardan kaldıranlar için nasıl evet dersin? 15 yıldır paralel devlet kuranlara nasıl evet dersin? Biz Türk, Türk Milleti diyemeyenler için hayır diyoruz. MHP kapatılmasın diye hayır diyoruz. Sayın Bahçeli, AKP'ye ‘Barzani ile bizim aramızda tercih yapın' diyor. Biz bunu şiddetle kınıyoruz.

MHP'nin Genel Başkanı kendisini Barzani ile bir tutamaz. ‘AKP, ilk durakta Bahçeli'yi indirecek Barzani'yi bindirecek' diyordum, haklı çıktım. Bahçeli'nin arkasında ülkücülerin desteği yok. Dolayısıyla sayın Bahçeli'yi bu kadar erken trenden indirip Barzani'yi bindireceklerini beklemiyorduk açıkçası. Aynı trende hem Bahçeli, hem Barzani olmaz. Şayet Barzani olacaksa Devlet Bey'in derhal o trenden inmesi lazım.”