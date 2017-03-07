Sinan Oğan'dan canlı yayında olay açıklamalar

Sinan Oğan, Halk TV'de kendisine yapılan saldırıyla ve Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Gerekirse Erdoğan ile birlikte Avrupa'ya giderim" sözlerine de sert tepki gösterdi.



Oğan, "1 Kasım'da sadece 3 tane ilde miting yapan Bahçeli'nin Almanya'yı il il gezme aşkını hayretle karşılıyoruz. Keşke 1 Kasım'da da aynı aşkı besleseydi de, biz de

Meclis'e 40 milletvekili yerine daha fazla milletvekiliyle temsil edilseydik." ifadelerini kullandı.



"BÖYLE BALLI İŞLERİ BUNLAR YAPACAK"

Oğan, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Orada birkaç çocuk vardı ve birisi kürsüye müdahalede bulundu. Ben olaya farklı açıdan bakıyorum MHP’de Genel Başkan yardımcıları var değil mi? Genel Başkan yardımcılarından Şevkat Çetin var. Bu çocuk bunlarla daha önce gelip görüşme yapıyor. Muhtemelen talimat almış. Ben de şimdi soruyorum, Şevkat Çetin sen oğlunu gönder, senin oğlun yok mu? Semih Yalçın senin oğlun yok mu? Onu gönder. Bunların çocukları AKP ile ticaret yapacak, gariban ülkücüleri de tetikçi yapacak böyle bir sistem yok. Böyle ballı işleri bunlar yapacak. Gariban çocukları da kullanacaklar."



BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli “Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak ‘Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım’ demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir ‘Türk Ruhu’nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim” açıklamasında bulunmuştu.