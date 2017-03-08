Sinan Oğan'dan Devlet Bahçeli'ye cevap

Geçtiğimiz hafta Sinan Oğan bir üniversitede katıldığı toplantıda konuşurken 'Hareketin liderin Devlet Bahçeli' sloganı atan bir genç kürsüyü devirmişti.



Yaşanan bu olay dün MHP Grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sorulmuştu. Bahçeli de "Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz." ifadelerini kullanmıştı.



SİNAN OĞAN'DAN CEVAP GELDİ

MHP lideri Bahçeli'nin bu yorumu sonrası Sinan Oğan'dan bugün Twitter üzerinden cevap geldi. Sinan Oğan, "Biz ülkücüler başladığımız hiç bir işi yarım bırakmayacağız. Kurultay çalışmamızı tamamlayacağız ama önce HAYIR için çalışacağız." ifadelerini kullandı.



İşte Sinan Oğan'ın Twitter'dan Bahçeli'yi topa tuttuğu o mesajlar:



Almanya'da AKP'li bakanlara verilmeyen salona tepki gösterip gerekirse Almanya'ya giderim diyenler, HDP'li Ahmet Türk'e geçmiş olsun diyerek hatta hapisten salıverilmesi gerektiğini söyleyenler aynı partide görev yaptığı (şimdi farklı düşünseler bile) ülküdaşından bir geçmiş olsunu bile esirgeyip, hatta onu hedef göstermekten bile çekinmemek...



AKP'liler ve HDP'lilere gösterilen şefkatin kendi ülküdaşından esirgemek. Dün bütün gün açıklama yapmadım. Sn. Bahçeli'den ve MHP yönetiminden yanlış anlaşıldık, bu kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Saldırıyı ve saldırganı kınıyoruz şeklinde bir açıklama gelir mi diye.



Ancak görüyoruz ki, kara tükenmiş... Süreç başladığından beri ne Sn. Bahçeli'ye ne de bir başka ülküdaşımıza en ufak bir hakaret, saygısızlık etmedik. Hep seviyeli götürdük. Bize her türlü saygısızlık, hakaret ve saldırı olduğu halde...



Rahmetli Galip Erdem ağabeyinin söylediği "asıl noksanımız yeterince sevmesini hâlâ öğrenememiş olmamızdır” sözünün bugün daha şiddetli bir şekilde zuhur ettiğini üzülerek görüyoruz. PKK'lıların saldırısına uğradığımızda bunları yanımızda görmedik. Mecliste 60 AKP'linin linç girişimine uğradığımızda da bunları yanımızda görmedik. Ne ana acısını yaşadığımızda bir geçmiş olsun mesajlarını duyduk ne MHP için mücadele edip darp edildiğimizde.



Olsun, şimdi de bir geçmiş olsun mesajı vermesinler. Barzani paçavraları Türk semalarında dalgalanırken bizi hedef göstersinler, hatta hızlarını almayıp tehdit dahi etsinler. Allah'a bir can borcumuz var. Allah'a şükür Allah'tan başka kimseden de korkumuz yok. Ancak unutmasınlar ki, bu sözleriyle karanlık kesimlerin Türk siyasetini sarsacak saldırılar yapmasına kapı aralamışlardır. Şüphesizdir ki, bu sözlerden sonra bize veya arkadaşlarımıza yapılacak saldırıların adresi adaletin önünde artık bellidir.



Ne kahpe Eylüller bizi yıldırdı, ne hain PKK saldırıları, ne AKP saldırı ve baskıları... Bu söz ve fiiller de yıldıramayacaktır. Nihayetinde AKP adayı Sn. Erdoğan'ı Başkan seçmek tertiplenen bir Evet/Hayır oylamasıdır.