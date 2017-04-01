Sinan Oğan’dan MHP’ye sürpriz çağrı!

‘Ülkem ve ülküm için hayır’ sloganıyla Türkiye’yi gezen MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, Antalya’da CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin Kültür Salonu’nda vatandaşla buluştu. Oğan’ın Yozgat’ta düzenlediği toplantı öncesi arbede çıkmasından dolayı Antalya Emniyet Müdürlüğü sıkı güvenlik önlemi aldı. Oğan’ın konuşma yaptığı salonda ise gençler platformun önünde ve arkasında sıralanarak güvenlik önlemi alırken, yelekli ve deri eldivenli bir kişi Sinan Oğan’ın arkasında durdu, bir taraftarı da şemsiye ile platformda yer aldı. Tamamen dolan salonda CHP’lilerin de olduğu görüldü.

‘IRKÇILIK YAPIYORUM’

Hükümet yetkililerinin birinden aldığı bilgiye göre Kerkük’te durumun ciddi olduğunu öğrendiğini belirten Sinan Oğan, Kerkük’te referandum çalışması yapılacağını söyledi. Hükümetten bu konuda ‘Ey Talabani’, ‘Ey Barzani’ sesi duymadıklarını belirten Sinan Oğan, Kerkük’te Türkçe’nin yasaklandığını söyledi.

Sinan Oğan, “Kerkük’ün Kürdistan topraklarına katılması için referandum kararı alınmış. Türkiye var oldukça Türk milleti buna müsaade etmeyecektir. Herkes ayağını denk alsın, Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır. Ben ırkçılık yapıyorum. Türk, Türkmen diyorum, bunu demek ırkçılıksa ben ırkçıyım. Türk demek ne zamandan beri ırkçılık oldu?” dedi.

MHP’YE MİTİNG ÇAĞRISI

MHP’ye çağrıda bulunan Sinan Oğan, ihraç edilse dahi MHP’nin partisi olduğunu söyledi. Oğan, “Türkmen meselesi bizim ortak meselemiz. Eveti, hayırı bir kenara bırakalım. 1 milyon kişiyi Ankara’da toplayalım ve Kerkük konusunda büyük bir miting yapalım. Bu birliktelik ülkücülerin arasına nifak sokmaya çalışanlara ders olacak, hükümetin bir adım atmasına yardımcı olacak. Sadece tweet atmayalım ve Türkiye’nin gündemine tekrar sokalım. Kerkük yalnız kaldı. Başkanlık gelecekse Kerkük Türk kalacaksa buradaki herkes evet der. Başkanlık geldiğinde Türkmenlik konusu Ak Parti’nin en önemli meselesi haline gelecekse ‘evet’ diyelim” diye konuştu.

BAKAN BOZDAĞ’A SERT ÇIKTI

Yozgat’ta yaşanan arbededen sonra Yozgatlı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kendisini geçmiş olsun diye bile aramadığını belirten Oğan, “Adalet Bakanı Yozgat’taki olaylardan sonra istifa etmiyorsa adam değildir” dedi.