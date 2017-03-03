Sinan Oğan'dan olay sözler: Sahillerde kadınları dikizleyen...

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan, Türkiye'deki mültecilerin DEAŞ'lı olma ihtimalinin yüzde yüz olduğunu söyleyerek, "Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum" dedi.

MHP'den ihracı istenen Dr. Sinan Oğan, KRT'de Çağlar Cilara'nın yönetip sunduğu Haber Merkezi programına katıldı. Başkanlık sistemi ve Barzani'yle ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendiren Oğan Suriyeliler hakkında ise şunları söyledi: "Vatandaşlık dahi verseniz hepsini geri göndereceğiz. Yok böyle bir şey. Türkiye'nin neresine baksanız mülteciden geçilmiyor. Türkiye'nin emeğini, parasını kimse böyle çarçur edemez. Sen babanın parasını yedirmiyorsun onlara, bu milletin parasını yediriyorsun. Gidiyor canlı bomba oluyor insanımızı katlediyor, gidiyor sahilde çoluğun çocuğun namusuna göz dikiyor. Sokakta insanlarımız rahat rahat dolaşamıyor. Bunlara müsade edemeyiz. Sahilde mültecinin ne işi var. Mülteci kamplarında kalacaklar. Orada mehmetçik savaşmayacak. Eli kolu silah tutan herkesi silah altına alacaksın. 25 milyar doları onlara güneş kremi, onlara tüp bebek parası vermeyeceksin. Benim öğrencim burada parayla okurken Suriyeli bedava okuyor."

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 100 bin Suriyeli olduğunu söyleyen Oğan, "Türkiye büyük bir mülteci deposuna çevrilmiş durumda. Yarın bunların her birisinin bir canlı bomba olma ihtimali yüzde yüzdür. Yarın bunların her birinin bir kapkaçcı, bir hırsız, bir tecavüzcü bir cani olma ihtimali yüzde yüzdür. Biz mecbur muyuz. Biz bu kadar hırsızı, bu kadar IŞİD'liyi barındırmaya mecbur muyuz? Sahillerde gidip Türk kadınlarını dikizleyen Suriyelileri burada beslemeye mecbur muyum kardeşim. Savaşından kaçmış, ülkesini korumaktan aciz gelmiş burada sokaklarda bizim insanımız rahat dolaşamıyor. Türkiye'de en az 1 milyon savaşacak kabiliyette Suriyeli var. El Bab'da mehmetçik şehit oluyor, Suriyeliler sağda solda nargile içiyor, sokaklarda kadınlara laf atıyor. Böyle bir şey olamaz" dedi.