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SİNAN OĞAN'DAN REFERANDUMLA İLGİLİ ŞOK İDDİA

Sinan Oğan'dan referandumla ilgili şok iddia

MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, Yozgat'taki saldırıdan MHP'li yöneticileri ve hükümeti sorumlu tuttu. Oğan referandumun iptal edilmesi için hükümetin çok istekli olduğunu ileri sürdü.

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MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, Yozgat'taki saldırıdan MHP'li yöneticileri ve hükümeti sorumlu tutarak, "AKP'nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek" dedi.

Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Sinan Oğan ile birlikte Meclis'te basın toplantısı düzenledi. MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, 'Hayır' kampanyası için gittiği Yozgat'ta eşi ve kızının da içinde bulunduğu sırada otomobile yapılan saldırıdan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP'li yöneticiler Sadir Durmaz ile Şefkat Çetin'i sorumlu tuttu. Sinan Oğan, "Bizlerden herhangi birine bir şey olması durumunda bunun müsebbibi AKP ve tetikçileri ve onun yardakçılarıdır. Ancak her şey aklımıza gelirdi de bizim bazı arkadaşlarımızın AKP'ye tetikçilik yapacağı akımıza gelmezdi. 'Hayır'lar çok önde. Bu referandumu iptal ettirmek istiyorlar. Son düzlüğe girdiğimizde AKP'nin yeni planı ülkücülerin arasına kan davası sokarak birbirinin kanını dökmesini sağlayarak bu referandumu iptal ettirmek" diye konuştu.

DHA
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