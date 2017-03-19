Sinan Oğan'dan Suriyeli teklifi

MHP’den ihraç edilen Sinan Oğan, İzmir’de referandum için toplantı yaptı. Oğan, 500 bin Suriyeliyi Avrupa’ya yollamayı, eli silah tutan 500 bin Suriyeliyi de ülkelerine göndermeyi teklif etti.

Referandum öncesi ’Hayırlı Anadolu Yürüyüşü’ kapsamında İzmir’e gelen ve Balçova Orman içi Restoran’da toplantı yapan Sinan Oğan, şunları söyledi:

"Avrupa’da bakanlarımız polis eşliğinde sınır dışı ediliyor. Avrupa’yı kınıyorum. Yaptıkları terbiyesizliktir. Provokasyon amacıyla gitseler dahi Türk bakanına yapılan terbiyesizliktir. Türkiye’nin temsilcilerine yapılan terbiyesizliğine ‘bir dakika’ diyecek kadar da cesur Türk milliyetçileriyiz. Avrupa’ya 40 tane inek gönderiyorlar. Narenciye sıkıyorlar. Lale kesiyorlar. 4 milyon Suriyeli var. Kadın, çocuk, yaşlı, hasta hepsine biz bakalım. 500 binine de hadi Avrupa baksın. Sahilde taşı sıksa suyunu çıkaracak Suriyeli delikanlılara, nargile fokurdatanlara biz niye bakalım? Sahillerde milleti dikizleyeceğine gitsin kendi memleketinin derdine düşsün. Bunu söyleyince 'faşist’ diyorlar. Çok istiyorlarsa birazını Avrupa’ya gönderelim. 500 bin Suriyeliyi bir tanesinin burnu kanamadan, son derece modern gemilere dolduralım ve Avrupa’ya gönderelim. Hodri meydan. Avrupalı bizden fakir mi? 1 milyon eli silah tutan var. 500 binini Suriye’ye gönderelim, onların önünde PYD, Esad durmaz. 3 milyonuna biz bakacağız. Sokaklardan da toplayacağız. Modern kamplarda bakılacaklar."

"BUNLAR ANCAK HOLLANDA’DA OLUR"

MHP’nin kurultay sürecine durdurma kararı veren hakimin Adalet Komisyonu Başkanlığı’na getirildiğini dile getiren Oğan, "Bunların hepsine tırnak içerisinde'tesadüf’ diyoruz. Bunlar Türkiye’de olmaz, sadece Hollanda’da olur. Hukuk Hollanda’da ayaklar altına alınır. Türkiye’de mümkün mü? Asla. Türkiye’de hiç salonlar kapatılır mı? Kürsüler devrilir mi? Bunlar ancak Hollanda’da olur. Hiç 'hayır’ diyenlere baskı yapılır mı? Bunlar Almanya’da, Belçika’da, Fransa’da Hollanda’da olur. Bizde vali talimatıyla asla salonlar iptal edilmez" dedi.

"İZMİR’DE SALON BULAMADIK"

Konuşmasında, İzmir’de toplantı yapmak için salon bulamadıklarını belirten, Oğan, Başkanlık sisteminin işlemesi için federal sistem ve iki partili sisteme ihtiyaç olduğunu ve tek bir kişiye yetki verilirse Lazistan eyaleti, Kürdistan eyaleti ve Barzanistan eyaletine hazır olunması gerektiğini savundu. Oğan şöyle konuştu:

"Eğer parlamentoya 4 parti girerse, hatta 3 parti girse dahi kriz olur. Bunun için seçim kanunu değiştirmeleri lazım. Daraltılmış bölge sistemi gittikleri zaman parti sayısı otomatik olarak ikiye düşer. Diyarbakır’ı 13 bölgeye dönseniz, 13’ünden de HDP çıkar. Dar bölgede ana muhalefet partisi HDP oluyor. Dört maddeye dokundurtmayız diyorlar ama yarın 2019 seçim yapıldı, dar bölge sistemi geldi ve parlamento iki partiye indi. İktidarda AKP muhalefette HDP. Nasıl değiştirmeyecekler dört maddeyi? Adamın elinde kararname yetkisi var. Rahatlıkla Türkiye’de federal bölgeler kurma yetkisi var. Emniyet tedbiriniz yoksa ne yapacaksınız? Bu kadar yetki tehlikelidir. Anayasal düzen diye bir düzen kalmaz. Böyle bir sistemde sadece iki parti kalır. Onun dışında bu sistem işlemez."