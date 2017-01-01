Sinan'a yeni pilatesçi

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken manken Cansu Taşkın, önceki gün Instagram’a pilates yaparken videosunu yükledi. Taşkın’ın bu paylaşımına ilk yorum ve beğeni Sinan Akçıl’dan geldi. Akçıl videonun altına “Süper bir pilatesçi” notunu düşerken bu sözlere Taşkın da “Sinan seninle sıkı bir çalışmaya başlıyoruz, hazır ol” diye karşılık verdi. Sinan Akçıl eski sevgilisi Ebru Şallı ile pilatese başlamıştı.
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