Sınav bitti ''silgi'' tartışması sürüyor

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği YGS dün düzenlendi. Ancak YGS sonrası çok sayıda öğrencinin ÖSYM'nin dağıttığı silgilerden şikayetçi olduğu görüldü. Sınava katılan öğrenciler silginin iyi silmediğini savundu.

2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu 2017-YGS dün yapıldı. Saat 10.00'da başlayan tek oturumlu 160 dakikalık sınav 12.40'ta sona erdi. YGS'de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer aldı.

YGS'nin ardından ise 'silgi' konusu gündeme düştü. Öğrenciler sosyal medya paylaşımlarında ÖSYM’nin silgi dağıttığını, ancak silginin silmediğini, silmek için dakikalar harcadıklarını söyledi. İşte o tweetlerden bazıları:

-Verilen silgi benim hayatımdan sildiğim insanları bile silmez o kadar kalitesiz yani #YGS2017

-ÖSYM ucuza kapatmış silgi kalemi #ygs2017

-Bu kalem silgi ihalesini kim alıyor acaba #ygs2017

-ÖSYM'nin gün geçtikce eğitimde nasıl bir kaliteye düştüğü sınav için dağıttıkları kalem ve silgilerden yeterince belli oluyor.

-Silgi yanlışları silmeye yetmese de koca bir seneyi silmeye yetecek gibiydi.

-O silgiyle silmemek için yanlış yapmadım teşekkürler ÖSYM

-Ayakkabımın tabanıyla silsem daha temiz olurdu gerçekten O SİLGİ NE O SİLGİ

-Bizim zamanımızda mavi silgiler vardı ah ÖSYM aahh bu iğrenç silgiyi çok mu aradınız #ygs2017

-Bir yandan parmağımla kağıttaki izleri silmeye çalışıyorum bir yandan da silgiyi temizliyorum, öyle bir silgi... #ygs2017

-Ösym silgisi silmediği için sinirlenip matematikten vazcayıp fene geçtim. Yapmadığım 20 matematik sorusunun sorumlusu ösym silgisidir.