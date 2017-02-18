Sincar'a operasyon başlıyor

Bakanlar Kurulunda ve güvenlik zirvelerinde masaya yatırılan terörle mücadele operasyonları konusunda devletin zirvesine brifing veren güvenlik birimlerine göre, başta Doğu ve Güneydoğu’nun kırsalı olmak üzere Amanos ve Toroslarda 3’er-4’er kişilik PKK gruplarına yönelik Nisan ayı sonuna kadar etkili operasyonlar düzenlenecek. Bunun için Özel Kuvvetlerden oluşan timler artık mobil değil sabit olarak kırsalda görev yapmaya başladı. Özel Kuvvetler gerekirse dağda bir ay sabit olarak kalacak.

SİNCAR’A OPERASYON

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz günlerde Irak’a yaptığı ziyaretin de en önemli başlığı olan PKK’lıların Sincar dağından temizlenmesi konusunda çok kısa süre içinde adım atılacak. Güvenlik birimlerinin Kuzey Irak bölgesel yönetimindeki muhatapları ile yürütülen temaslar sonuç verdi. Peşmerge güçlerinin yakında Sincar’a yönelik operasyon başlatacağı belirtiliyor.

81 İLDE YAYGINLAŞACAK

DEAŞ ve PKK’nın sahte plaka, ikiz plaka veya çalıntı araçlarla gerçekleştirdiği bombalı eylemlerin önüne geçmek için oluşturulan plaka tanıma sisteminin de 81 ilde yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu sistemin sadece şehirlerin giriş ve çıkışına değil, şehrin belli yerlerine kurularak MOBESE ile senkronize edilmesi gündemde. Hükümet, son dönemlerde terör eylemleri için kullanılan günlük ev kiralama uygulamasına yönelik de önemli tedbirleri gündeme getirdi. Günübirlik ev kiralayanların kimlik bilgilerinin anında polise bildirilmesi gerekiyor. Bu bilgileri vermeyenlere yönelik 10 bin liraya kadar para cezası uygulanıyor.