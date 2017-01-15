SINIF ARKADAŞLARI 47 YIL SONRA BULUŞTU

Sınıf arkadaşları 47 yıl sonra buluştu

Zonguldak'ta, 1970'te ilkokuldan mezun olan yaklaşık 40 sınıf arkadaşı ile öğretmenleri bir araya geldi.

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Yayla İlköğretim Okulundan 1970'te mezun olan bir kişi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sosyal medyada sınıf fotoğrafını paylaştı. Bunun üzerine 47 yıldır birbirlerini görmeyen mezunlar, organizasyon düzenleyerek hasret giderdi.

Yaklaşık yarım asır önce bitirdikleri okullarında buluşan mezunlar, bol bol sohbet edip, eski günleri andı. Sınıf yoklamasının yapıldığı etkinlikte, o dönem sınıfın öğretmeni olan Nevin Özbakır Gevrek, mezunlara 47 yıl önce aldıkları karnelerini yeniden takdim etti.

Organizasyonu düzenleyen Kamil İleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buluşma fikrinin ortaya atılmasıyla herkesin heyecanlandığını belirterek, "Biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Tüm arkadaşlarımızla ayaklarımız yere basmıyor. 47 yıl önceki o saflığımızla buluştuk." dedi.

Emekli öğretmen Gevrek de mesleğe başlamasının ardından verdiği ilk mezunlarla buluşmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

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Gevrek, "İlk göz ağrılarım. İlk 'buluşalım' dediklerinde inanamadım. Bu kadar insanın bir araya gelebileceğine ihtimal vermedim. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'dan öğrencilerim geldi. Onlarla buluşacağımı duyunca uyuyamadım, iki günden bu yana ayaklarım yerden kesildi." ifadelerini kullandı.

AA
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