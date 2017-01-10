Sınır ötesine askeri sevkiyat

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Suriye kenti Çobanbey'de Türk askeri konvoyu yeniden görüntülendi. Sınırdan Suriye'ye girip ilerleyen konvoyda, askerlerin nakledildiği araçlar da bulunuyor.

Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, çocukların yoldan geçen askerlere bozkurt işareti yaptığı görülüyor. Ajans, yerel ismi El Rai olan bölgeden geçen hafta da fotoğraflar geçmişti.

24 Ağustos'un ilk saatlerinde Karkamış'tan Suriye topraklarındaki Cerablus'a girilmesiyle başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. 90 kilometrelik hat daha sonra güneye doğru genişlemeye başladı ve IŞİD için en kritik kentlerden biri olan El Bab kuşatıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Rakka'yı fiili başkenti ilan eden terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki El Bab'ı ağır kayıplar vermesine rağmen savunuyor. Türk özel kuvvetlerin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin El Bab'ı ele geçirmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, geçen hafta yaptığı açıklamada, "El Bab'a gelene kadar farklı bir strateji vardı. Küçük yerleşim birimleri vardı, küçük öbekler halindeki IŞİD vardı. El Bab'da bu bir şehir savaşına dönüşmeye başladı" demişti.

Savunma Bakanı Işık, "Bizim için en büyük risk sivillerin yaşıyor olması. Yavaş ilerlemesinin en büyük sebebi. Sadece IŞİD olsaydı, şimdiye söküp atmıştık. Bu biraz harekatı yavaşlatan neden. Biri de hava şartları" ifadesini kullanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda bugüne kadar 1600'den fazla terörist öldürüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçen hafta 1362 IŞİD teröristinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Bölgede yalnızca IŞİD'le mücadele edilmiyor. Menbic'in IŞİD'den alınmasından sonra bölgeden ayrılmayan PKK'nın Suriye uzantısı YPG de operasyonun hedefinde. TSK, dört ayı aşkın sürede 291 YPG'linin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.