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SINIR YERLİ ÜRETİM KOBRA 2'YE EMANET

Sınır yerli üretim Kobra 2'ye emanet

Milli imkanlarla üretimi sağlanan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine yeni girişi yapılan 'Kobra 2' adlı araçlar, sınır hattında görev yapmaya başladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Suriye sınırında terör ve kaçakçılığa karşı en üst düzeyde güvenlik sağlanıyor. Üst düzey güvenliğin sağlandığı sınır hattındaki birlikler, olası bir tehdit karşısında ise tahliye tünellerinden geçerek mevzi alıyor.

Genelkurmay Başkanlığının sınır hattında basın mensupları için düzenlediği tur, Kilis'te bulunan 1. Hudut Alay Komutanlığına bağlı 3. Hudut Taburu Höyük Hudut Karakolu ile devam etti. Sınır hattında alınan güvenlik tedbirlerinden sonra, ani bir tehdit anında müdahale konusunda uygulamalı bilgi verildi. Türkiye-Suriye sınırında sabit ve modüler duvarlar, akordeon, gözetleme kulesi, kafes tel, aydınlatma ve hendek gibi önlemlerin yanı sıra Fiziki Güvenlik Sistemlerinin ardından sınır birliklerinin hudut olaylarında müdahale gösterildi.

Sınırda kuş uçurtulmuyor

Alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra 169 Kilometrelik Suriye sınırında bulunan Kilis, Gaziantep ve Hatay'ın 2 kilometrelik bölümü sorumluluk sahasında bulunan 1. Hudut Alay Komutanlığı sınır birlikleri, 7-24 saat sınır sınırı gözetliyor. Sınırda kuş uçurtmayan birlikler, sınır hattında yaya ve köpekli devriyelerle sınır hattında kontrolü sağlıyor.

İHA'lar ve termal kameralar kullanılıyor

Sınırda termal, gece ve gündüz görüşlü dürbün ve kameralar da kullanan Mehmetçik, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Kulelere ve kobra olarak bilinen zırhlı araçlara monte edilen kameralarla örülen modüler duvarın arkasını da gözetleyen Mehmetçik, insansız hava araçlarıyla (İHA) da sınır hattından görüntü alabiliyor.

Kaçakçılığa geçit yok

Sınır hattında insan kaçakçılığının yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde genelde traktör römorkları ile Suriye ve Türkiye sınırından geçişler yapılırken, bugün alınan tedbirlerle bunun da önüne geçildi. Sınır birliklerinin sadece Türkiye değil aynı zamanda resmi bir devlet olmadığı için Suriye sınırının da güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birliklerinin sağlıyor.

At ve araçla geçiş mümkün değil

67 gözetleme kulesi, 34 kilometre güçlendirilmiş kafes tel engelinin bulunduğu sınır hattında 146 kilometre de hendek kazılı alan bulunuyor. Mayınlı alanlarında bulunduğu sınır hattında at ve araçla da geçiş mümkün olmuyor. Daha önceden kullanılan çuval giyme ve atlarla gerçekleşen kaçaklılık ta tamamen bitirilme aşamasında geldi.

Tahliye tünellerinden kayarak mevzilere

PYD denetimindeki Afrin'in Meydanı Akbez Köyüne komşu Höyük Hudut Karakolu'ndaki birlikler ise olası bir tehdit anında alarma geçerek, silahlarını kuşanıyor. Buradaki tahliye tünellerindeki demir borulardan kayan askerler, tahliye tünellerinden geçerek, mevzilerini alıyor. Nöbetçiler ve zırhlı araçlarında bulunduğu mevzilere kısa sürede ulaşan Mehmetçik, mevzilerinde tehditlere karşı hazır hale geliyor. Ani Müdahale Mangası zırhlı araçlarla tehdide müdahale ediyor.

Sınır yerli üretim Kobra 2'ye emanet

İHA
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