Sınıra Rapier füzeleri konuşlandırıldı

Rus uçaklarının, El Bab’daki Türk tankçı askerlerini yanlışlıkla vurması sonucu 3 şehit ve 11 yaralı verilmesinin ardından Ankara, yeni tedbirler aldı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre; Bunlardan biri Suriye hudut hattına Stinger füzelerinden daha etkili menzile ve irtifaya sahip, modernize edilerek güçlendirilmiş Rapier füzeleri konuşlandırılması oldu. Sınırdaki Stinger füzelerinin menzili 1.4 ile 8 km arasında. Modernize edilmiş Rapier füzesi ise Stinger’e göre daha etkili. Rapier’ler 8 km ve 5 kilometre irtifaya sahip. İki personel, fırlatma lançerinden 4 füzeyi 2 dakika içinde atışa hazır hale getirebiliyor.

DEVRİYE UÇUŞLARI ARTTI

Türkiye’nin aldığı bir diğer önlem de Suriye sınırındaki devriye uçuşu yapan uçak sayısını artırmak oldu. Ayrıca havadan-havaya füze yüklü bu uçaklara El Bab’a kadar olan alan içinde kontrol amaçlı düzenli giriş çıkış emri verildi. Uçakların giriş çıkışıyla ilgili Rusya ile düzenli koordinasyon içinde olunulduğu ve devriye uçaklarının El Bab üzerine ve güneyine kadar gitmediği bildirildi.

3 BİNDEN FAZLA TERÖRİST

TSK’ya göre Fırat Kalkanı’nın başladığı 24 Ağustos 2016’dan 9 Şubat 2017’ye kadar 2 bin 288’i ölü olmak üzere 2705 DEAŞ mensubu, 322’si ölü olmak üzere toplam 344 PYD/PKK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Türk savaş uçakları bin 972 hedefi imha etti. 3-9 Şubat tarihlerinde karadan ve havadan yapılan taarruzlarla 223’ü DEAŞ’lı, 5’i PYD/PKK’lı olmak üzere 228 terörist etkisiz hale getirildi. 4 cephanelik, 11 bombalı araç, 6 komuta merkezi, 351 bina ve 7 tünel imha edildi.