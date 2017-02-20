  • ''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''
  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor

SINIRDA ŞOKE EDEN OLAY ! SEVGİLİSİNİ BAVULA KOYMUŞ

Sınırda şoke eden olay ! Sevgilisini bavula koymuş

Hopa Sarp sınır kapısında inanılmaz bir olay yaşandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hopa Sarp sınır kapısında Türkiye'ye giriş yasağı olan gürcü kadın bavulda yakalandı. Gürcü S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis bavulu açtırınca gözlerine inanamadı. S.A, yurt dışı yasağı olan sevgilisini bavul ile Türkiye'ye sokarken yakalandı. 

Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Sarp sınır kapısında görevli polisler son yılın en ilginç kaçakçılık olayına imza attılar. Pasaport kontrolü sırasında Gürcü vatandaşı S.A'nın hareketlerinden şüphelenen polis kontrol için bavulunu açtırdı.

58aac85dc03c0e177cc1261b.jpg

BAVULDAN KADIN ÇIKTI

S.A'nın bavulunun açmasının ardından polis şaşkına döndü. Bavul açılınca içerisinden 38 yaşında bir kadın çıktı. Son yılların en ilginç kaçakçılık olayına imza atan polis çantadan çıkan M.M'yi gözaltına aldı.

58aac871c03c0e177cc1261f.jpg

GİRİŞ YASAĞI VAR

Yakalanan M.M'nin Türkiye'de uzun yıllar bulunduğu ancak vize ihlali nedeni ile Türkiye'den 3 ay önce sınır dışı edildiği ortaya çıktı. M.M'nin Türkiye'ye giriş yasağı olduğu için arkadaşı S.A ile birlikte bu yolu denediği ortaya çıktı. M.M ve S.A gözaltına alındı.

Akşam
386
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Trump'tan İsveçlileri şaşırtan sözlerTrump'tan İsveçlileri şaşırtan sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS