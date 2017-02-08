Sınırda yakalanan teröristler YPG üyesi çıktı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Kasım 2016 tarihinde Habur sınır kapısında yakalanan ve terör örgütü YPG ile bağlantılı oldukları belirlenen iki Çek Cumhuriyeti vatandaşı hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianamede Marketa Vselichova(25) ve Miroslav Farkas (31) hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede YPG'nin ilk temsilciliğini Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da açtığı da vurgulanarak Vselichova ve Farkas'ın YPG'nin hiyerarşik yapısına bağlı olarak faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Kod isimler

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından hazırlanan iddianameye göre iki Çek Cumhuriyeti vatandaşının terör örgütlerine katılmak üzere Irak'a geçeceğinin ihbar edilmesi üzerine 13 Kasım 2016'da operasyon yapıldı ve Vselichova ve Farkas, Habur sınır kapısında gözaltına alındı. Üzerlerinde bulunan ajandalarda yapılan incelemede kullandıkları kod isimleri ve keşkin nişancı tüfeklerine ait parça isimleri tespit edildi. Devam eden soruşturmada Farkas'ın Serxwebun Botan, Vselichova'nın ise Zelane Botan isimli sosyal medya hesaplarını kullandıkları belirlendi. Hesaplarda yapılan incelemede PKK militanlarıyla ellerinde uzun namlulu silahların da bulunduğu fotoğraflar tespit edildi. Üzerlerinde bulunan telefon ve hafıza kartlarından da terör örgütü militanlarıyla, YPG üniforması ve ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflar, terör örgütünü öven ses dosyaları ve marşlar çıktı. Ayrıca Türkiye üzerinden Irak'a birçok kez girdikleri de belirlendi.

'Silahlı çatışmaya girmedik'

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Farkas ve Vselichova ifadelerinde kendilerini 'aktivist' olarak tanımlayarak, Suriye'de insan hakları konusunda çalıştıklarını, kod adlarını ise YPG'nin kendilerine daha rahat hitap edebilmek için verdiğini, PKK'nın terör örgütü olduğunu ancak YPG'nin DAEŞ ile mücadele ettiği için Avrupa ülkelerinde terör örgütü olarak görülmediğini söylediler. Ayrıca hiçbir silahlı çatışmaya girmediklerini, ajanda da notları bulunan keskin nişancı tüfeği bataryasını ise bir arkadaşlarının siparişi üzerine almak istediklerini iddia ederek suçlamaları reddettiler.

Savcılık, Farkas ve Vselichova'nın zanlıların kod adı kullandıklarını, ellerinde uzun namlulu silahlarla örgüt üyeleriyle birçok fotoğraflarının bulunduğu ve ayrıca keskin nişancı tüfeği için parça almak istediklerini belirterek 'Terör örgütünün Suriye'de faaliyet yürüten silahlı kanadı YPG'nin hiyerarşik yapısına bağlı ve üyesi olduklarının' anlaşıldığını belirtti. Farkas ve Vselichova'nın 'terör örgütü üyeliği' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.