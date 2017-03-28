Sınırdaki hain saldırıda zırh delici silah kullanılmış !

Rusya Maslahatgüzarının geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasına neden olan Afrin'den yapılan saldırının ayrıntıları ortaya çıktı.

Terör örgütü YPG'nin bulunduğu bölgeden gerçekleştirilen Sniper saldırısında, sınırdan yaklaşık 4 kilometre öteden Zagros keskin nişancı tüfeğiyle ateş edildi. Sniper doğrudan Afrin'i izleyen Nöbetçi Kulübesi'ndeki eri hedef aldı. Kurşun geçirmez cam, "zırh delici" Zagros kurşunuyla parçalandı. Terörist PKK/PYD'yi izleme görevini yerine getiren Piyade er Hüseyin Koroç şehit düştü.

MOSKOVA'DA ANLATILACAK

Rusya'nın ateşkesi izlemekle sorumlu olduğu bölgeden gerçekleştirilen ve açıkça "Türkiye'yi tehdit" olarak algılanan olayın detayları, yarın Moskova'da düzenlenecek terör toplantısında Rus muhataplara ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Terörist örgütün Rusya'nın Münbiç ve Afrin'deki varlığından aldığı güçle Türkiye'ye yönelik tacizleri, saldırılarına ilişkin tüm detaylar konuşulacak.

RUSLARIN OLDUĞU BÖLGEDEN ATEŞ AÇILDI

Rus askerinin Afrin'e "Ateşkesi İzleme Şubesi açıyoruz" diyerek girmesinin ardından, Afrin'de Rus askerinin de bulunduğu sınırın yaklaşık 4 kilometre ötesindeki YPGbölgesinden Türkiye sınır karakoluna Sniper saldırısı düzenlendi. Geçen hafta gerçekleşen olayın ardından TSK, meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verdi. Rusya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sergey Panov Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek olaydan duyulan rahatsızlık iletildi. Maslahatgüzar, "bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılması, tekrarlanırsa misliyle (terör örgütüne) mukabele edileceği" konusunda uyarıldı.

ZAGROS'LA HEDEF ALINMIŞ

Edinilen bilgiye göre geçen hafta Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan Sniper saldırısında, doğrudan, sınırın öte yanında bulunan Afrin'deki PKK/PYD/YPG tehdidine karşı Vatan nöbeti tutan asker hedef alındı. Rus askerlerinin sorumluluğunda bulunan Türkiye sınırına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bölgeden Suriye hududundaki Bükülmez Sınır Karakolu'na ateş açıldı. Saldırıda, PKK ve Suriyeuzantısı YPG'nin sıkça kullandığı Zagros keskin nişancı tüfeği kullanıldı. Zırh delici olarak bilinen Zagros kurşunu, Nöbetçi Kulübesi'nde bulunan "kurşun geçirmez" camı deldi. Sniper'ın hedef aldığı Piyade Er Hüseyin Koroç şehit düştü.