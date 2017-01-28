''SINIRSIZ'' SATIŞI YASAKLANDI

''Sınırsız'' satışı yasaklandı

Fransa, obeziteye karşı önlem almak için restoranlarda "sınırsız" şekerli içecek satışını yasakladı.

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Fransa’da kilolu veya obez insanların sayısı Avrupa ortalamasının altında, ancak her geçen gün artış gösteriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şekerli içeceklerin fazla kilolara ve obeziteye yol açtığının altını çiziyor.

Bu nedenle örgüt, şekerli içeceklerden vergi alınmasını öneriyor.

Özellikle fast food restoranlarında sınırsız şekerli içecek alınabilen ‘musluklar’ tehlike oluşturuyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Fransa’daki yeni yasayla alkolsüz şekerli içeceklerin, şekerli spor içeceklerinin ve tatlandırıcı içeren içeceklerin de fazla tüketiminin yasaklandı.

FRANSIZLAR İTALYANLARDAN DAHA ŞİŞMAN

Dolayısıyla yeni yasa en çok fast food restoranlarını ve okullardaki kantinleri etkiliyor.

WHO’nun da önerdiği gibi yasanın amacı “özellikle gençlerde obezite, fazla kilo ve diyabeti sınırlandırmak.”

Eurostat tarafından yapılan yeni bir ‘yetişkinlerde obezite’ anketi, Fransa’nın Avrupa ortalamasından yalnızca biraz daha altta olduğunu gösterdi.

Buna göre Fransa’da obezite oranı yüzde 15,3’ken, Avrupa’nın obezite ortalaması yüzde 15,9.

Fransa, İngiltere’nin yüzde 20,1 seviyesinden oldukça aşağıda, ancak bu ülkelerin arasında en zayıf ülke yüzde 10,7 oranıyla İtalya.

Ekim ayında yapılan bir araştırmaya göre, 30 yaşın üstündeki Fransız erkeklerinin yüzde 57’si kilolu ya da obez.

Fransa tıp dergisi ‘Bulletin Epidemiologique Hebdomadaire’de yayınlanan araştırmaya göre, aynı yaşlardaki kadınların da yüzde 41’i obez.

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