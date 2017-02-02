Şirketini çalışanlarına bırakıyor

Toplumsal duyarlılığı, insan odaklı yaklaşımı ve hayvanseverliği ile tanınan Ahmet Musul, şirketin geleceğine yönelik çok önemli bir gelişmeyi düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. Ahmet Musul uzun yıllardır patronsuz bir Ekol hayali kuruyordu. Şirketi şirket çalışanlarına devretmeyi isteyen Musul, Türkiye’deki yasalar nedeniyle bu projesini hayata geçiremiyordu. Ancak Musul bu konuda çözümü Hollanda’da buldu. Buradaki şirket üzerinden projesini hayata geçirecek olan Musul, Ekol’ün tamamını 7 bin çalışanına bırakarak Ekol’de patronluğa veda edecek. Hedefinin 2018 sonuna kadar şirketi bu yapıya dönüştürmek olduğunu belirten Musul, “Dünyada bir ilki yapıyoruz. Profesyonellerin inanmış, motive olmuş bir şekilde şirketlerini yönetip, bunun belli bir payını da alabilecekleri ama hisselerinin satılamayacağı ya da devredilemeyeceği sonsuza denk yaşayabilecek bir şirket modeli kuracağız” dedi.

14 ülke ofisi ve 7 bin çalışanı ile lojistikte Avrupa’nın en hızlı büyüyen Türk şirketlerinden Ekol lojistik, uluslararası taşımacılık organizasyonu ile başlanılan noktadan itibaren, üçüncü parti lojistik hizmetlerini de sunan bütünleşik şirket yapısına sahip. Şirket, Türkiye’de toplamı 750 bin m2’yi bulan tesislerinin yanında; Almanya, İtalya, Romanya, Fransa, Yunanistan, Ukrayna, Bosna, Macaristan, İspanya, Polonya, Bulgaristan, Çekya ve İran’da toplamda 100 bin m2 alana sahip tesisleriyle hizmet sunmaya devam ediyor. Cirosu bünyesindeki Ro-Ro şirketi Alternatif ile 670 milyon euro civarında. Ekol 6 Ro-Ro gemisiyle haftanın dört günü Haydarpaşa- Trieste limanları ve haftanın bir günü İzmir/Alsancak- Sete limanları arasında seferler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, haftanın bir günü İtalya’nın Trieste Almanya’nın Köln, Ludwigshafen ve Kiel şehirlerine, Çekya’nın Ostrava ve Fransa’nın Sete ve Paris şehirlerine toplam 48 blok tren ile faaliyetlerini sürdürüyor. Blok tren taşımacılığında Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alıyor.

EKOL GÖNÜLLÜLERİ’NDEN 40 PROJE

Ekol Lojistik, bir yandan global dev bir şirkete dönüşme hedefiyle yatırımlarını aralıksız sürdürürken öte yandan önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Şirket, son olarak “Ekol Gönüllülük Günü” projesini hayata geçirdi. 5 Aralık Birleşmiş Milletler Gönüllülük Günü’nü Ekol Gönüllülük Günü olarak kutlamaya başladı. 2016 Aralık ayında hayata geçirilen Ekol Gönüllüleri projesi kapsamında fidan dikimi, yetiştirme yurdu ve hastane ziyaretleri, kan-kök hücre bağışı, mültecilere ve evsizlere yardım, okullara ve çocuklara kıyafet ve kitap bağışı, bakım evi ziyaretleri, oyuncak bağışları, açık artırma, mavi kapak toplama, engellilerle atölye çalışmaları, barınak ziyaretleri gibi geniş bir yelpazede Ekol çalışanları tarafından 14 ülkede birbirinden çok farklı coğrafyalarda, farklı dillerde, farklı ihtiyaçları karşılamak için toplam 40 gönüllülük projesi gerçekleştirildi . Musul, “Bu çalışmamız ile tüm çalışanlarımızın kendi bulundukları ülke veya bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak departman, tesis ya da ülke müdürlüğü olarak hareket edip bir gönüllülük projesini gerçekleştirmelerini teşvik ettik. Tek bir Ekol ruhu ile dünyanın her bir noktasına dokunmayı hedefledik. Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz “Ekol Gönüllüleri” projelerimizi heyecanla yürütürken, her yıl 5 Aralık’ta Ekol Gönüllülük Günü’nü kutlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YURTDIŞINDA LİMAN YATIRIMLARI SÜRECEK

Ekol’de yatırımlar da hız kesmeden sürüyor. Yurtdışındaki 15. şirket Slovenya’ya açılıyor. Yakın zamanda Ro-Ro seferleri düzenlediği Trieste’de liman yatırımı yapan şirket, yurtdışında benzer yatırımlar yapmak için araştırma yapıyor. Ahmet Musul, Yunanistan’daki Lavrion Limanı’nda yatırıma sıcak baktıklarını söyledi. Yalova’da büyük bir liman projesi için yasal sürecin bitmesini bekleyen Ekol, burayı da 2017 içerisinde faaliyete geçirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda Alternatif Ro-Ro’nun 6 gemisini suya indiren şirket, yeni gemi yatırımlarına hazırlanıyor.

EVSİZ HAYVANLARA DOĞAL PARK KURACAK

Ahmet Musul, şirketi çalışanlarına bıraktıktan sonra diğer bir hayalinin peşine düşecek. Evsiz hayvanlar için doğal park kurmayı istediğini açıklayan Musul, bu konuda İznik Belediye Başkanı ile bir görüşme yapacağını, park alanını bu bölgede yapmak istediğini söyledi. Musul, “Burada bir mama fabrikası da kurabiliriz. Bunu kâr amaçlı yapmayacağım” dedi.