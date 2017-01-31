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ŞIRNAK'IN İKİ BÜYÜK AŞİRETİNDEN REFERANDUM KARARI

Şırnak'ın iki büyük aşiretinden referandum kararı

Tatar ve Beyan aşiretleri, referandumda kullancakları oyu açıkladı.

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Şırnak'ın en büyük aşiretlerinden olan Tatar ve Beyan aşiretleri, referandumda "Evet" oyu kullanacaklarını duyurdu. Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, "Daha huzurlu günler için biz hepimiz "Evet" diyeceğiz. Elimizden ne gelirse, imkanlarımız dahilinde biz de referandum için çalışacağız" dedi.

Şırnak'ın en büyük aşiretlerinden olan Tatar ve Beyan aşiretleri, yeni anayasanın halkın önüne getirileceği referandumda oylarını açıkladı. İki aşiret de "Evet" oyu kullanacakları duyurdu. Ev, esnaf ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri gerçekleştiren Tatar aşireti lideri Arslan Tatar, Şırnaklılardan memleketin huzuru, refahı, hizmeti ve güvenliği için "Evet" oyu vermelerini isteyerek, "Evet" oranını yüzde 90 oranında çıkmasını arzu ettiğini kaydetti. Tatar, "Bu yüzde 90 çıktıktan sonra memleketimizin hizmeti için gecemizi gündüzümüzü harcayacağız. Hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye davet ediyorum" dedi.

Tatar'ı evinde ziyaret eden Beyan aşiret lideri Mehmet Ceviz ise, "Biz Arslan Bey'in yanında yer alıyoruz. Milletimizin, Şırnak'ın ve ilçelerin selameti için referandumda "Evet" diyeceğiz. İnşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız" diye konuştu.

İHA
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