  • Düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu ! İade edilecek mi ?
  • Günlük kiralık evde dehşet !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
  • Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı
  • 17 yaşındaki çocuk tecavüz etti, hamile kaldı !
YEREL HABERLER
Diyarbakır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ŞIRNAKLI MODACI TRUMP'IN KIZINI DA GİYDİRMİŞ

Şırnaklı modacı Trump'ın kızını da giydirmiş

Şırnaklı modacı Numan Ataker'in, Trump'ın kızı ve eski eşini de giydirdiği ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Şırnaklı olan ve dünyaca ünlü birçok isim için kıyafet diken modacı Numan Ataker'in ABD Başkanı Donald Trump'un eski eşi Marla Mapless ve kızı Tiffany Trump'u da giydirdiği belirtildi. Türkiye'de yarattığı "John Paul Ataker" markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Şırnaklı modacı Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. Ataker'in defilesini ABD Başkanı Trump'un eski eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo izlemişti.

Kuzey Irak'taki Erbil merkezli uydudan yayın yapan K24 TV'de yer alan habere göre, "Asuri" olan ve kendini terzi olarak niteleyen Şırnak'lı Numan Ataker çocukluğundan bu yana modayla iç içe ve dünyaca ünlü isimler için özel kıyafetler dikiyor. Bu kişilerin arasında şarkıcı olarak da ün yapmış ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ve Trump'un eski eşi Marala Mapless de bulunuyor. İstanbul'daki atölyesinde birbirinden özel kıyafetler diken ünlü Şırnaklı modacı Ataker, bu kıyafetlerini dünyanın çeşitli ülkelerindeki defilelerde de sergiliyor. Türkiye'de yarattığı "John Paul Ataker" markası ile son olarak 15 Şubat'ta New York Moda Haftası'na katılan Numan Ataker, tasarladığı Ezidi kadın kıyafetleri ile ayakta alkışlanmıştı. New York'taki defilesiyle ilgili Kürt televizyonuna konuşan modacı Numan Ataker, şöyle dedi:

Şırnaklı modacı Trump'ın kızını da giydirmiş

"Ortadoğu'da Ezidi nüfusu ve kültürü ciddi bir soykırımla karşı karşıya ve giderek azalmakta. Bu kültürün unutulmaması adına bu defile aracılığıyla küçük bir katkı sunmak istedik. Yaklaşık 6 ay boyunca bu defile üzerinde çalıştık. İşin doğrusu başlarda Ezidi kültürü konusunda çok fazla bilgimiz yoktu. Sonrasında topladığımız bilgiler ve örnekler ışığında Ezidi kültürüne ait bazı motif ve sembolleri kıyafetlere uyarladık. Mankenler üzerinde kullandığımız önemli sembollerden bazıları da Ezıdi kadınların yüzlerine yaptıkları dövmelerdi. Sanırım ekonomik nedenlerden de dolayı gündelik hayatlarında gösterişten uzak, sade kıyafetler kullanıyorlar bu yüzden işin doğrusu kıyafetleri tasarlama aşamasında bazı güçlüklerle de karşılaştık."

Şırnaklı modacı Trump'ın kızını da giydirmiş

Şırnaklı modacı Numan Atakerin New York'taki defilesini izleyenlerin arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi eşi Marla Mapless ve dünya kainat güzeli Amerikalı Olivia Culpo da yer alırken, modacı defilede ayakta almışlanmıştı. John Paul Ataker markasını giyen ünlüler arasında, Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman, Trey Songz, Taylor Dye, Zulay, Henao, Ahlee Keating, Danielle Moinet, Symon, Madison Marlow, Bonang Matheba, Marla Maples, Tiffany Trump ve Madeline Stuart gibi isimler bulunuyor.

DHA
500
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifaÜlkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Eski Meclis Başkanlarından referandum çağrısıEski Meclis Başkanlarından referandum çağrısı
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
FETÖ'nün iki gizli yapısı ortaya çıkarıldıFETÖ'nün iki gizli yapısı ortaya çıkarıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS