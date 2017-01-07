Şırnak'ta bir terörist öldürüldü

Valilikten yapılan açıklamada, 4-7 Ocak tarihlerinde Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesini önlemek amacıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk alanındaki Gabar Dağı bölgesinde, 1.Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 6.Motorize Piyade Tugay Komutanlığınca icra edilen müşterek operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait, 1 doçka, 3 uzun namlulu silah, 1 mayın, 2 el yapımı patlayıcı, 2 fünye, 134 doçka mermisi, 78 bixi mermisi, 500 gram kubar esrar ve çok sayıda yaşam, tıbbi malzemenin ele geçirildi."

Açıklamada, bölgedeki operasyonun kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.