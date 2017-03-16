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ŞIRNAK'TA MUHTARLARA GÖZALTI

Şırnak'ta muhtarlara gözaltı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 8 mahalle muhtarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde kent genelinde bir çok adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 8 mahalle muhtarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürüyor.

DHA
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