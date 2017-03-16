Şırnak'ta muhtarlara gözaltı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde kent genelinde bir çok adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 8 mahalle muhtarının da bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri sürüyor.