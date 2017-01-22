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ŞIRNAK'TA PATLAMA: 2 ÇOCUK YARALI

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralı

Şırnak'ta çocukların buldukları cisim patladı. Patlamada 1'i ağır 2 çocuk yaralandı.

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Şırnak’ta 2 çocuk, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcıyla  oynayan 2 çocuk, meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Dicle Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde oynayan E.B. (8) ve V.B. (7) adlı kardeşler yerde buldukları cismi evlerinin avlusuna getirdi. Cisim, burada çocukların elinde patladı. Patlamada iki kardeş de yaralandı. Yaralı çocuklar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede incelemelerde bulunan polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA/AA

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