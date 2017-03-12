Şırnak'ta STK'lardan referandum açıklaması

Şırnak’ta bir araya gelen 44 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi ve üyeleri, 16 Nisan’da yapılacak referandumda 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladı.

Şırnak’ta hazırladıkları Türkçe, Kürtçe, Arapça dillerinde 'evet' yazılı pankart önünde basın açıklaması yapan 44 STK temsilcisi, 16 Nisan'da yapılacak referandum kararlarını açıkladı. 44 STK adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, “Geçmişte iktidarsızlığın ve hükümet krizlerinin ne anlama geldiğini çok iyi bilen bir milletiz. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın hak ettiği ve arzulanan muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız açısından 16 Nisan’da önümüze konacak referandum sandığını tarihi bir fırsat olarak görmekteyiz. Dünyanın ve bölgesinin parlayan yıldızı olan Türkiye’yi 2023 hedeflerine taşıyabilmenin yolu referandumdan geçmektedir. Küresel ve bölgesel şer odaklarının oyunlarını bozmak, dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur insanların ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini güçlü kılmak için önümüze gelen fırsatı layıkıyla değerlendirmek zorundayız” dedi.



93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümetin iş başı yaptığını ve bunların ortalama 1.5 yıl hükmetme süreleri olduğunu belirten Çatı şöyle konuştu:

“Nisan, bu ülkede istikrarsız zemini yok edecek, umudu büyütecek, uzun hükümetler dönemini başlatacak, bu ülkenin kalkınmasının ana başlangıç noktası olabilecek bir tarih. Bu ülkenin temel sorunu istikrarsızlıktır. Parlamenter sistem bu ülkede yönetim sorunu doğurmakta ve ülkeye huzur getirmemektedir. Parlamenter sistem bu ülkenin büyümesine fırsat oluşturmadı. 93 yıllık Cumhuriyet tarihinde 65 hükümet iş başına geldi, bunların ülkeyi idare etme süresi ortalama 1.5 yıldır. Böyle bir zeminde büyüme, kalkınma olur mu? İki yılda değişen hükümetler ne zaman iş yapacak? Bir gecede artan faizleri hatırlayın. Enflasyon canavarı bizleri ne hale getirmişti bir düşünün. Onun için istikrar diyoruz. Onun için istikbal diyoruz. Onun için istiklal diyoruz. 16 Nisan politik bir tercih değil hayati bir tercihtir. Türkiye’de şu anda ne olduğu belli olmayan bir sistem var. Bu ne olduğu belli olmayan sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek tabii ki son derece önemli ve bir o kadar da gereklidir. Biz bugün hala 27 Mayıs 1960’ın faturasını ödüyoruz. Bu anayasa bir darbe anayasasıdır. Anayasamızı milletin ruhu oluşturmalıdır, kendi vesayetlerini korumak için anayasa yapan darbecilerin yaptığı bugünkü anayasamız inşallah 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile birlikte egemenliği tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin anayasasına bırakacaktır. Bizler bu millet için, bu ülke için, dünya mazlumları için kim taş üstüne taş koyuyorsa onun yanındayız. 79 milyonun kardeşliği için, yeniden bu ülkenin bir ve iri olarak ayağa kalkması, bin yıllık desende bir ve beraber olan kardeşliğimizin sarsılmazlığı için en maksimum gayretimiz neyse onu göstermek zorundayız. Milletimizin, tarihimizin, medeniyet havzamızın bize yüklediği o büyük sorumluluğun farkındayız ve onun gereğini yapmalıyız. Şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış aziz vatanımızın bir karış toprağını bile içerideki ve dışarıdaki hainlerine çiğnetmemek, ekonomik, siyasi ve kültürel oyunlarını ve tuzaklarını bozmak için ‘evet’ demeliyiz.”

Hollanda'ya tepki

Hollanda’da yaşanan kriz ile ilgili de konuşan Çatı, “Dünkü Hollanda’nın bize karşı takınmış olduğu tavrı burada 44 STK olarak lanetliyoruz. Bugün demokrasinin beşiğiyiz diyen Avrupa zalimleri ve Asya münafıkları, ülkemizdeki istikrarı yok etmek, önümüzde vatandaşımızın tercihi olacak 16 Nisan’daki referandumu işletemez hale getirmek noktasında, 15 Temmuz’da yapamadıkları hain girişimi piyon olarak kullandıkları FETÖ terör örgütünün yapamadığını bugün maalesef Avrupa olarak bizi bu şekilde sıkıştırmaya çalışıyorlar. Referandumdan olumlu bir sonuç çıkması için engel olmaya çalışıyorlar. Biz bir aşiretiz. Dışarıdan bir saldırı olduğunda içerideki husumeti unuturuz. İçerideki küçük kırgınlık ve dargınlıkları bir tarafa bırakırlar. Ta ki dışarıdaki saldırı bertaraf olana kadar. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, Şırnaklılar olarak kendi içimizdeki kırgınlıkları bir tarafa bırakıp, bugün Avrupa zalimlerinin saldırısına karşı yekvücut olma durumundayız. Bu da bunu gösterdi ki evet demek zorundayız. Avrupa zalimlerine karşı evet demeliyiz. Asya münafıklarına karşı evet demeliyiz. Referandumda da ülkemizin geleceği için güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.