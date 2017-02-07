SIRRI SAKIK'IN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Sırrı Sakık'ın yardımcısı görevden alındı

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı.

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Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Polat ile 5 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, “Bugün 6 belediye meclis üyesi arkadaşım görevden alındı. Allah biliyor ki üç yıldır birlikte yalnızca Ağrı’yı huzurun, hizmetin, hoşgörünün kenti yaptık” dedi.
 
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan belediye meclis üyelerinin Ömer Polat, Fehim Çetinkaya, Gülsüm Demir, Kutbettin Tosun, Murat Aydemir ve Burhan Taşdemir olduğu belirtildi.

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