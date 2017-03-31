SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ''PKK İLE EN BÜYÜK BAĞLANTISI OLAN BENİM''

Sırrı Süreyya Önder: ''PKK ile en büyük bağlantısı olan benim''

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, canlı yayında PKK ile bağlantısı olduğunu ve 100'den fazla toplantı yaptıklarını itiraf etti.

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HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, FOX canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sırrı Süreyya Önder'den PKK itirafı geldi.

TUTUKLANAN HDP'LİLER

Terör soruşturmasında tutuklanan HDP'li vekiller hakkında konuşan HDP'li Önder, "Bu partinin eş başkanları ve vekilleri içeride. Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde bu vekiller için dünyanın ithamı yapıldı. Terörle işbirliği, silah taşıma… Bir tane silahlı eylem ya da şiddetle ilişki iddianamesi bile yok." dedi.

"PKK İLE EN BÜYÜK BAĞLANTISI OLAN BENİM"

Önder'in bu sözleri üzerine Küçükkaya, "PKK ile bağlantıları yok mu?" diye sordu. Bunun üzerine Sırrı Süreyya Önder, "Yok, PKK ile en büyük bağlantısı olan benim. Yüzün üzerinde toplantı yaptım." şeklinde konuştu.

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