Sisi'nin gitme tarihi belli oldu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin 3 Nisan tarihinde ABD'yi ziyaret edeceği duyuruldu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti üzerine gideceği ABD'de, Trump ile 3 Nisan'da bir görüşme gerçekleştirecek.



Trump Sisi'yi Ocak ayında davet etmişti daha sonra Nisan ayı içerisinde ziyeret edeceği haberleri duyurulmuştu fakat tam tarihi açıklanmamıştı.



Bu ziyaretin, Sisi'nin 2014'teki ziyaretinden beri ilk ABD gezisi olacağı belirtiliyor.