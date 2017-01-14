ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NDE BÜYÜK YANGIN

ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ'NDE BÜYÜK YANGIN

Şişli Etfal Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı

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Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı.

Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtiliyor.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Kadın Servisi Yeni Doğan Ünitesi'nde elektrik kontağından yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye aracının sevk edildiği hastanede güvenlik önlemleri alındı, hastane içindeki oksijen tüpleri bina dışına çıkarıldı. Hastanenin 1. katında bulunan Yeni Doğan Servisi tahliye edilirken yangın sırasında yaralanan ve dumandan etkilenenlerin olmadığı belirtildi.

JENARATÖR KAYNAKLI YANGIN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise hastanenin çocuk bölümünde jenaratör kaynaklı bir yangın çıktığı, itfaiyenin müdehalesi ile söndürüldüğü , duman tahliyesinin devam ettiği belirtildi.

Şişli Etfal'de çıkan yangınla ilgili bilgi veren hastane görevlisi, "Yangının kontrol altına alındığı ve doğum ünitesindeki çocukların sağlıklarının iyi olduğunu" belirtti.

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