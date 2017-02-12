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ŞİŞLİ'DE KORKU DOLU DAKİKALAR

Şişli'de korku dolu dakikalar

Şişli'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan paniğe yol açtı.

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Şişli'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alev alev yanan binada mahsur kalarak dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuştepe Mahallesi Yeşilce Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatı katının tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binayı söndürmek için çalışma başlattı.

Şişli'de korku dolu dakikalar

YANAN DAİREDE MAHSUR KALDI

Yangın müdahale eden itfaiye erleri içeride bir kişinin mahsur kaldığı bilgisi kurtarma çalışmaları başlattı. Binanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri mahsur kalan kişiyi alevlerin arasından kurtardı. Bir süre baygın halde kalan kişi daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşların cep telefonuyla söndürme çalışmalarını kaydettiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen söndürülürken yanan daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şişli'de korku dolu dakikalar

DHA
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