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SİVAS'A KADAR OLAN TÜM İLLERİMİZİ KÜRDİSTAN İLAN ETTİLER !

Sivas'a kadar olan tüm illerimizi Kürdistan ilan ettiler !

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu Türkiye'nin Sivas'a kadar olan bölümünü Kürdistan ilan etti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyon kanalında yayınlanan hava durumunda büyük harita skandalı yıllardır devam ediyor.

Kanalın kullandığı haritada Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki kentler ‘Kürdistan’ olarak gösteriliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tamamını ve Doğu Anadolu bölgesinin tamamına yakınını haritaya dahil eden kanal sosyal medyada Türk halkının büyük tepkisini çekiyor. Haritada Kürdistan sınırı Sivas’a kadar uzanıyor.

Rudaw kanalı hava durumu 2013 yılından beri bu haritayla veriyor.

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