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SİVAS'TA FETÖ OPERASYONU

Sivas'ta FETÖ operasyonu

Sivas'ta yapılan FETÖ operasyonunda 6'sı polis 2'si öğretmen toplam 8 kişi gözaltına alındı.

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Sivas'ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 6'sı polis, 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 öğretmen ve 6 polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte emniyete getirilen 2 yaşlarındaki bir çocuk ise daha sonra bir başka kadın tarafından alınarak götürüldü.

DHA
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