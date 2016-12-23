Sivas'ta mesai saatleri değişti

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.
Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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