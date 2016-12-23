SİVAS'TA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Sivas'ta mesai saatleri değişti

Sivas'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.30-17.30 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni düzenlemenin 26 Aralık Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

668
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
Canlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şovCanlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şov
Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddettiLevent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti
Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !
Cemaatlerden dikkat çeken iptal kararıCemaatlerden dikkat çeken iptal kararı
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptıErdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS