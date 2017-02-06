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SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 40 YARALI

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

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Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında D-100 karayolu üzerinde Akıncılar İlçesi'ne 7 kilometre uzaklıktaki Yağlıçayır Köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a gidine 55 yaşındaki Necdet Kurt yönetimindeki 34 BD 3535 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun sağ tarafına yan yatarak devrildi. Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt öldü, ilk belirlemelere göre 40 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Kazanın duyulmasının ardından çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Akıncılar ve Suşehri ile çevredeki diğer hastanelere yönlendirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralı sayısının artabileceği belirtildi.

 

Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

DHA
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